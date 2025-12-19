США пока не освободили россиян с захваченного танкера, заявил Лавров

Сергей Лавров напомнил об общении Белого дома.

Американская администрация при американском президенте-респбликанце Дональде Трампе пока что не освободили россиян с захваченного танкера Marinera ("Маринера"). Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в Москве на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Чиновник рассчитывает на то, что Вашингтон выполнит обещания, которые бвли переданы руководству нашего государства. Ранее Белый дом уведомил Кремль о том, что решение по сути дела, касающееся освобождения граждан, было одобрено на высшем уровне.

Сразу же как узнали о том, что этот танкер был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне. Главное для нас было освободить наших граждан. Их там - двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии... Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется. Сергей Лавров, глава МИД РФ

