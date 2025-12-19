  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:55
155
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров: РФ получила конкретные предложения по "Совету мира"

0 0

Глава МИД РФ объяснил, что США хотят сотрудничать с другими странами на Ближнем Востоке.

Москва получила конкретные предложения по "Совету мира" от вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Чиновник объяснил СМИ, что инициатива вашингтонской администрации отражает понимание Белого дома необходимости собрать группу стран для международного сотрудничества на Ближнем  Востоке и в Секторе Газа.

Мы совсем недавно получили конкретные предложения, проект устава этой структуры и так далее, но эта инициатива отражает понимание США, что даже они со своей внешнеполитической философией исходят из необходимости собирать группу стран, которые будут сотрудничать с вами в том или ином направлении.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: в НАТО всерьез готовятся к войне с РФ.

Фото и видео: МИД России

Теги: ближний восток, мид, сектор газа, сергей лавров, совет мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии