Лавров: РФ получила конкретные предложения по "Совету мира"

Глава МИД РФ объяснил, что США хотят сотрудничать с другими странами на Ближнем Востоке.

Москва получила конкретные предложения по "Совету мира" от вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Чиновник объяснил СМИ, что инициатива вашингтонской администрации отражает понимание Белого дома необходимости собрать группу стран для международного сотрудничества на Ближнем Востоке и в Секторе Газа.

Мы совсем недавно получили конкретные предложения, проект устава этой структуры и так далее, но эта инициатива отражает понимание США, что даже они со своей внешнеполитической философией исходят из необходимости собирать группу стран, которые будут сотрудничать с вами в том или ином направлении. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Фото и видео: МИД России