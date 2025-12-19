В МИД России оценили слова Марка Рютте о введении войск на Украину.

Страны-члены НАТО из "коалиции желающих" планирует неприкрытую военную интервенцию на украинскую территорию. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 4 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объяснила, что свои войска европейские элиты якобы намерены отправить для поддержки киевского режима после достижения мирного соглашения между чиновниками с Банковой улицы и Кремлем. В Москве появление войск "коалиции желающих" на Украине после мирного соглашения категорически неприемлемо для нашего государства, поэтому они будут рассматриваться в качестве законной военной цели. В МИД заметили, что название коалиции "заиграло новыми красками" после обнародования в публичном пространстве информации о западной натовской элите из файлов уличенного ранее в сексуальных преступлениях, включая педофилию, американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть. И вот эти самые некие войска от некой коалиции желающих возглавят Британия и Франция. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России