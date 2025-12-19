В МИД России полагают, что политические элиты Запада могут выйти сухими из воды из скандала.

В Москве возмутилась попыткой бывшего американского президента Билла Клинтона и экс-государственного секретаря Хиллари Клинтон "очистить" себя от упоминаний в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница рассказала о том, что супруги недавно дали свое согласие на то, чтобы дать показания местному комитету палаты представителей США по надзору. Такое решение политики приняли после того, как им пригрозили обвинением в неуважении к законодателям.

Мария Захарова уточнила, что пока что получается так, что к тем людям, которые занимали должности и много лет приезжали на этот остров, всеми этими жуткими забавами занимались, не применяется никакой ответственности не только сейчас, но и за все годы до. В Москве боятся того, что в результате мировая элита останется незапятнанной и "сдаст свою репутацию в химчистку", а затем получит костюм с иголочки и снова начнет учить остальных о том, как им жить. Чиновница добавила, что из уже опубликованных документов установлено, что Клинтон имел приятельские отношения с Эпштейном и "летал на его остров, как на дачу". При этом в его отношении не ведется расследование и не возбуждены уголовные дела, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Они выскажут свое мнение или поделятся своими взглядами. <...> Это про "послушать" что ли? Это они как бы сходят на передачу к американскому Андрею Малахову? Расскажут о том, где на карте находится этот остров, сколько стоил билет и почему они туда так часто летали? И знала ли кандидат в президенты США Хиллари Клинтон о забавах своего супруга?" Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова напомнила слова Путина о "бале вампиров" в контексте файлов Эпштейна.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik