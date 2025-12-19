В МИД России прокомментировали ситуацию с материалами по делу Эпштейна.

В Москве напомнили о словах российского президента Владимира Путина о "бале вампиров" на Западе, комментируя материалы, опубликованные Минюстом США по делу уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница уверена, что люди изнутри этой клоаки на Западе рекрутировались на должностные посты. Она обратила внимание на то, что в документах фигурируют имена многих известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых и прочих.

Ту часть, где он говорит, что мы видим - и, слава богу, он подходит к концу, - бал вампиров. Вот мы о чем говорим - о том, что западные элиты и формировались во многом, исходя из того, что они взращивались вот в этих клоаках, в этих болотах, в этих крысиных углах Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в марте 2024 года российский политический лидер заявил мировой общественности о том, что западные элиты "привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы - деньгами", но эти люди должны понять, что "бал вампиров" для них заканчивается.

Захарова о своевременности "закона Димы Яковлева".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik