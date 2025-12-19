В МИД России напомнили о гендерных экспериментах Запада над детьми.

Принятие российского "закона Димы Яковлева" столкнулось с критикой в самом начале, но в результате данный документ полностью оправдывает себя в настоящее время. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница призналась в том, что во время принятия закона столкнулась со сложной внутренней дилеммой и надеялась, что у страны существуют другие пути решения. Сотрудница министерства по иностранным дела вспомнила о том, как уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов в присутствии главы МИД и госсекретаря подписывал соглашения, уже тогда некоторые эксперты сообщали о том, что "там все чудовищно прогнило". В Москве допустили, что когда сейчас российской общественности известна "извращенческая" логика коллективного Запада по гендерным экспериментам над несовершеннолетними, то ни у кого не останется сомнений в правильности принятия закона.

Это уже не про ржавчину, про разложение. <...> И потом, когда начали вскрываться другие факты и мы увидели всю бездну того, что происходило с детьми в США, когда мы поняли, куда они клонят со всеми этими гендерными экспериментами... Какое же внутреннее облегчение я испытала, поняв, что нас всех перетянули на правильную сторону истории.. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что "Закон Димы Яковлева" представляет из себя неофициальное название федерального закона от 28 декабря 2012 года "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Документ принят в память о двухлетнеммальчике, усыновленном семьей из США. Приемный отец оставил ребенка в автомобиле на девять часов, в результате чего тот умер от теплового удара. Данный документ денонсировал российско‑американское соглашение об усыновлении несовершеннолетних. Его положения запретили агентствам по подбору детей вести деятельность на российской территории.

