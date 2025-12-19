В МИД России оценили скандал с публикацией материалов с документами о члене монаршей семьи Великобритании.

Человек, ранее известный в Соединенном королевстве как принц Эндрю, стал буквально визитной карточкой всего того, что связано с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница сочла его "полным выродком". Сотрудница МИД РФ задалась вопросом о том, почему, несмотря на то что скандал со всеми доказательными материалами сотрясал Великобританию на протяжении многих лет, но титулы были сняты с человека только два месяца назад. По мнению Марии Захаровой, такая ситуация говорит о заблаговременной осведомленности королевской династии из Лондона о причастности Эндрю к мировому скандалу.

И как так совпало, что они были сняты впритык к публикации материалов? Так, может, нужно задавать вопросы британским спецслужбам, британским официальным лицам, органам власти Британии, ветвям власти? Чтобы они разбирались в вовлеченности самих себя, не просто принца Эндрю. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что брата британского короля Карла III Эндрю на фоне новых подробностей связей с Джеффри Эпштейном выгнали из Виндзорского замка. А 2 декабря Эндрю лишился всех знаков отличия, связывающих его с местной семьей монархов.

Захарова назвала "уголком Эпштейна" публикации СМИ о расследовании этого дела.

