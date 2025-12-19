В МИД России оценили решение Клинтонов дать показания по делу финансиста перед Конгрессом США.

В Москве прокомментировали публикации западных СМИ о расследовании дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующее заявление в опубликованном комментарии через социальные сети сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница обратила внимание на то, что бывший лидер Белого дома Билл Клинтон и экс-государственный секретарь Хиллари Клинтон дадут показания в Палате представителей Конгресса США в рамках расследования этого уголовного дела.

Надеюсь, с презентацией, переходящей в реконструкцию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Иностраннец Джеффри Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии у надзорного ведомства свидетельств того, что в период с 2002 по 2005 года мужчина организовал официальные визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из них было 14 лет. В круг друзей и знакомых финансиста входило большое количество действующих и отставных должностных лиц не только из США но также многих других стран. В том числе речь идет о бывших президентах, крупных бизнесменах, звездах шоу-бизнеса.

МИД надеется, что Польша не будет укрывать подозреваемого в подрыве "Северных потоков".

Фото: МИД России