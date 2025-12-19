  1. Главная
Сегодня, 16:48
МИД надеется, что Польша не будет укрывать подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Мария Захарова призвала выдать подозреваемого украинца.

В Москве рассчитываают на то, что Польша не будет укрывать подозреваемого в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", находящихся в акватории Балтийского моря. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 30 января сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. 

Мы отфиксировали то, с какой оперативностью Италия выдала Германии лицо, подозреваемое в причастности к теракту. Польша же, напротив, всячески препятствует установлению истины, укрывая другого предполагаемого преступника, украинца Владимира Журавлева. Мы рассчитываем на то, что Варшава выполнит свои обязательства по конвенции

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Чиновница напомнила о том, что Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, участниками которой по-прежнему остаются Россия, Германия, Италия, Польша, Украина, ряд других стран мира, говорят об обязанности государств-членов предоставлять друг другу  максимальную помощь в расследовании террористических преступлений.

Захарова назвала "пещерной дерусификацией" угрозы украинским артистам балета.

 

Фото и видео: МИД России

