"Авиа.про": в Китае усомнились в эффективности ОТРК российского производства.

Из-за президента Ильхама Алиева российское оружие потеряло статус надежного. Такую статью опубликовали журналисты издания "Авиа.про" со ссылкой на заявление политика, который рассказал прессе о сбитых ракетах "Искандер-М". По мнению экспертов, в российском оружии начали сомневаться, так как ранее Москва говорила о том, что ОТРК невозможно сбить, а силы боеголовок хватит для того, чтобы прорвать даже самые эшелонированные районы ПВО.

Надежное российское вооружение теперь вызывает подозрения после того как израильские ПВО сбили русские ракеты на войне в Карабахе. Так ли надёжно российское оружие? Вероятно нам (Китаю) следует над этим задуматься. публикация китайских СМИ

Авторы статьи подчеркнули, что не самому современному комплексу "Барак" удалось уничтожить две ракеты из запущенных, что продемонстрировало миру 100-процентную защиту региона от "Искандеров-М". В материале упоминается, что Алиев успешно "разрекламировал" успешную ликвидацию "Искандеров" в Нагорном Карабахе, хотя обломки оружия так и не были официально продемонстрированы общественности.

Напомним, что в Минобороны РФ официально не прокомментировали эту информацию. Ранее военные опровергли даже факт применения Ереваном собственных ОТРК "Искандер" в базовой версии.

Фото: Минобороны Азербайджана

Алиев заявил, что обсуждал с Путиным ситуацию с "Искандерами".