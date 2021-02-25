Минобороны опровергло использование Арменией "Искандеров" в Карабахе

В Минобороны РФ с удивлением и недоумением отреагировали на заявление премьер-министра Никола Пашиняна.

Минобороны опровергло использование Арменией "Искандеров" в Нагорном Карабахе во время конфликта с Азербайджаном. С заявлением выступил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сослался на информацию, подтверждённую системой объективного контроля.

Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор

По его словам, весь боезапас Искандеров находится на армейских складах Армении. Конашенков подчеркнул, что в Минобороны РФ с удивлением и недоумением отреагировали на заявление премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян рассказал об использовании ракетных комплексов "Искандер" Арменией.