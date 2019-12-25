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Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении
Сегодня, 9:29
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lesjasap

Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении

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Франция рассчитывает на урегулирование конфликта в СБ ООН.

Французский лидер Эмманюэль Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении. Об этом сообщили представители Елисейского дворца в распространенном коммюнике. Накануне лидер страны провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. В Париже надеются на урегулирование ситуации и восстановление стабильности в регионе через Совет Безопасности ООН.

Президент Республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении.

пресс-служба Елисейского дворца

Напомним, что в военные Еревана рассказали, что 12 мая силы Азербайджана в целях проведения определенных работ "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области пытались пересечь границу. В МИД уточнили, что военные Баку якобы намеревались продвинуть посты на участках городов Варденис и Сисиан.

Пашинян назвал последние события в Армении посягательством на ее территорию.

Фото: The Telegraph

Теги: азербайджан, армения, никол пашинян, сюникская область, телефонный разговор, франция, эмманюэль макрон
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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