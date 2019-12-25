Французский лидер Эмманюэль Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении. Об этом сообщили представители Елисейского дворца в распространенном коммюнике. Накануне лидер страны провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. В Париже надеются на урегулирование ситуации и восстановление стабильности в регионе через Совет Безопасности ООН.
Президент Республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении.
пресс-служба Елисейского дворца
Напомним, что в военные Еревана рассказали, что 12 мая силы Азербайджана в целях проведения определенных работ "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области пытались пересечь границу. В МИД уточнили, что военные Баку якобы намеревались продвинуть посты на участках городов Варденис и Сисиан.
Пашинян назвал последние события в Армении посягательством на ее территорию.
Фото: The Telegraph
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