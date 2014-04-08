Пашинян назвал последние события в Армении посягательством на ее территорию

ВС Баку пересекли госграницу с Арменией.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал последние события в Сюникской области посягательством на ее территорию. Такое заявление глава правительства сделал во время заседания Совета безопасности. Он уточнил, что утром 12 мая вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу с Ереваном. При этом военные прошли вглубь территории на 3,5 километра.

По сути, они пытаются окружить озеро Севлич. Действия азербайджанской стороны в районе озера недопустимы, это посягательство на суверенную территорию Республики Армения. Никол Пашинян, и.о. премьер-министра Армении

Данный вопрос чиновник надеется обсудить с Баку. Он пытается понять, каким образом стала возможна подобная акция, которую, по его мнению, можно назвать диверсионной. В Баку в среду заявили, что якобы пытались провести на территории "определенные работы".

Пашинян заявил, что Баку не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных.