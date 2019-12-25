  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пашинян заявил, что Баку не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных
Сегодня, 9:37
24
lesjasap

Пашинян заявил, что Баку не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных

0 0

Вопрос стоит на международной повестке в ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных и других удерживаемых лиц. Такое заявление чиновник сделал во время заседания кабинета министров. Спикер призвал коллег сделать данный вопрос объектом обсуждений в рамках международной повестки.

По сути Азербайджан не выполняет свои обязательства. Можем констатировать, что этот факт становится вопросом международной повестки. Международная активность по этому вопросу в последнее время возросла.

Никол Пашинян, глава правительства Армении

В кабмине рассказали, что накануне Евросоюз сделал значимое для Еревана заявление о том, что Азербайджану следует выдать соседнему государству всех военнопленных вне зависимости от обстоятельств, при которых лица попали в плен.

В Карабахе подорвался грузовик с российскими миротворцами.

Фото: Facebook/Nikol Pashinyan  Նիկոլ Փաշինյան

Теги: азербайджан, армения, евросоюз, нагорый карабах, никол пашинян, пленные
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии