Досрочные парламентские выборы состоятся 20 июня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом он опубликовал видео в своем Facebook. Само голосование планируют провести 20 июня 2021 года.

Он сообщил, что до выборов будет возглавлять кабинет министров Армении.

Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов. Никол Пашинян, премьер министр Армении

На выборы Никол Пашинян выдвигается на пост председателя правительства от партии "Гражданский договор".

Напомним, проведение в Армении досрочных парламентских выборов было предложено в ходе переговоров властей с оппозицией. По словам Пашиняна, такое решение является "лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации".

Ранее Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Видео: Facebook / Никол Пашинян

