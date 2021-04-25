Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом он опубликовал видео в своем Facebook. Само голосование планируют провести 20 июня 2021 года.
Он сообщил, что до выборов будет возглавлять кабинет министров Армении.
Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов.
Никол Пашинян, премьер министр Армении
На выборы Никол Пашинян выдвигается на пост председателя правительства от партии "Гражданский договор".
Напомним, проведение в Армении досрочных парламентских выборов было предложено в ходе переговоров властей с оппозицией. По словам Пашиняна, такое решение является "лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации".
Ранее Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Видео: Facebook / Никол Пашинян
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