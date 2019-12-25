Охрана Пашиняна подралась с протестующими

Премьер Армении был вынужден уехать из города Мегри.

Охрана армянского премьер-министр Никола Пашиняна подралась с протестующими. Об этом рассказали местные журналисты из Telegram-канала "Sputnik Армения". Известно, что инцидент зафиксирован в городе Мегри Сюникской области. Активисты выступили против приезда чиновника, когда тот попытался пройти по улицам населенного пункта. Главу правительства сопровождали более сотни человек. Они выкрикивали оскорбления в адрес гостя. После такого приема Пашинян решил сесть в машину и покинуть Мегри.

В СМИ уточнили, что кроме оппозиции на улицу также вышли сторонники Никола Пашиняна. В ходе конфликта сторон пострадал руководитель Службы государственной охраны Саркис Ованнисян. Ему жители города порвали пиджак.

Пашинян после отставки останется и.о. премьера до проведения парламентских выборов.

Фото и видео: Telegram/Sputnik Армения