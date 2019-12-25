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Пашинян после отставки останется и.о. премьера до проведения парламентских выборов
Сегодня, 10:51
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lesjasap

Пашинян после отставки останется и.о. премьера до проведения парламентских выборов

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Парламентские выборы в стране пройдут 20 июня.

Глава армянского правительства Никол Пашинян после отставки останется исполняющим обязанности премьер-министра до проведения досрочных парламентских выборов. Такое заявление во время брифинга сделал руководитель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции, а также по совместительству член политического блока "Мой шаг".

Как заявил сам Пашинян, он подаст в отставку в течение последних 10 дней апреля. Да, он останется и.о. премьера до проведения выборов.

Арман Егоян, армянский политик

Напомним, что 18 марта Никол пашинян после консультаций с президентом Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций объявил о том, что внеочередные парламентские выборы в стране запланированы на 20 июня. До этого времени (в апреле) политик планирует подать в отставку. Если депутаты дважды не смогут избрать нового премьера, то президент определить дату внеочередных выборов. Основным конкурентом блока Николы Пашиняна аналитики считают второго президента республики Роберта Кочаряна.

Пашинян рассказал об армяно-российском стратегическом союзе.

Фото: Facebook/Nikol Pashinyan  Նիկոլ Փաշինյան

Теги: арман егоян, армения, мой шаг, никол пашинян, оппозиция
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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