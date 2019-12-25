Пашинян рассказал об армяно-российском стратегическом союзе

Глава правительства Армении рассказал о национальной безопасности страны.

Глава армянского правительства Никол Пашинян рассказал об армяно-российском стратегическом и военном союзе. Такое заявление чиновник сделал во время общения с жителями Вайоцдзорской области. По мнению спикера, национальная система безопасности основана на сотрудничестве с Москвой.

Система безопасности нашей страны основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе. Согласно логике этих соглашений, нападение на Армению будет означать нападение на РФ, и здесь у нас действует единая система безопасности. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава кабмина рассказал, что на территории страны действует объединенная группировка войск, а также единая противовоздушная система ПВО. Ранее Пашинян объявил о формировании опорного пункта 102-ой российской военной базы в Сюникской области на юге Армении. Она будет располагаться на участке между Лачинским, Кубатлинским и Зангеланским районами, находящимися под контролем Баку после ситуации в Нагорном Карабахе, и Нахичеванской автономной республикой Азербайджана.

Пашинян заявил, что в ходе боевых действий в Карабахе погибли порядка 4 тыс. армян.

Фото: Facebook/Nikol Pashinyan Նիկոլ Փաշինյան