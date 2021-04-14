Пашинян заявил, что основой безопасности Армении является военный союз с Россией

Премьер Еревана рассказал о планах по расширению военного сотрудничества с Москвой.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что основой безопасности Еревана является военный союз с Россией. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления в республиканском парламенте. Спикер напомнил депутатам, что между странами заключены десятки договоров.

Военный союз с Россией зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют объединенная группировка войск и единая система ПВО. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Чиновник подчеркнул, что согласно закрепленной логике событий, нападение на Армению означает нападение на Россию. Сейчас Москва и Ереван обсуждают возможность расширения 102-ой российской базы на территории Армении, а также формирование в Сюникской области филиала данного плацдарма. В случае реализации последнего проекта, российские пограничники смогут обеспечивать безопасность на государственной границе в Сюнике.

Пашинян заявил, что экс-глава Генштаба не давал ему совет остановить войну в Карабахе.

Видео: YouTube / Parliament of Armenia