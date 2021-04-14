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Пашинян заявил, что экс-глава Генштаба не давал ему совет остановить войну в Карабахе

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Премьер Армении вспомнил о словах Оника Гаспаряна от 30 сентября прошлого года.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что экс-глава Генштаба не давал ему совет остановить войну в Нагорном Карабахе. Такое заявление чиновник сделал во время выступления в местном парламенте. Он оспорил заявление экс-главы Генерального штаба Вооруженных сил Еревана Оника Гаспаряна о том, что в начале боевых действий  специалист советовал премьеру остановить войну из-за грозы поражения.

Есть запись заседания Совета национальной безопасности. Оник Гаспарян 30 сентября заявлял, что возможности нашей армии позволяют разбить противника. Он не говорил о том, что надо остановить военные действия.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава кабмина Армении объяснил, что политическое руководство трижды требовало остановить военные действия в регионе, но Азербайджан нарушил договоренность о режиме прекращения огня.

Госдеп США утверждает, что РФ, возможно, стремится сохранить конфликт в Карабахе.

Видео: YouTube / Parliament of Armenia

Теги: армения, генштаб, нагорный карабах, никол пашинян, оник гаспарян
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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