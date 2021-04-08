Госдеп США утверждает, что РФ, возможно, стремится сохранить конфликт в Карабахе

Госдепартамент США утверждает, что Россия, возможно, стремится сохранить конфликт в Нагорном Карабахе, а не урегулировать его. Об этом на интернет-семинаре гостям сообщил заместитель помощника государственного секретаря по вопроса Евразии и Европы Джордж Кент. Чиновник выступил с заявлеием на меропричтии, организованном неправительственным движением "Турецкое наследие".
Я ожидаю роста неудовлетворенности азербайджанских властей тем, что российские миротворцы, как представляется, остаются на долгосрочную перспективу в Нагорном Карабахе.
Джордж Кент, американский чиновник
По словам Кента, Россия надеется затянуть вооруженный конфликт в регионе. Он считает возможными утверждения грузинского дипломата о том, что в НКР повторяется ситуация, которая произошла с Тбилиси в 1998 году. Такую трактовку событий американец назвал пессимистичной, но он не исключил, что она является реалистичной. Представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон присутствует прекращение боевых действий между Ереваном и Баку.
Пашинян оценил итоги встречи с Путиным.
Видео: YouTube / Turkish Heritage Organization
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