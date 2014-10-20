Пашинян оценил итоги встречи с Путиным

Глава армянского правительства и президент РФ встретились 7 апреля Кремле.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил итоги встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась 7 апреля в Кремле. Об этом политик заявил в собственном аккаунте на Facebook. По мнению главы местного правительства, переговоры прошли результативно. Спикер добавил, что обсудил с главой РФ все заявленные темы. Поднимались вопросы реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, восстановление транспортных и экономических отношений на территории Южного Кавказа, стратегического партнерства между странами.

Могу сказать, что очень доволен результатами встречи. Конечно, с президентом России установлены очень открытые отношения, особенно отношения за последние месяцы своим характером стали очень непосредственными. Никол Пашинян, глава правительства Армении

Чиновник уточнил, что после встречи между сторонами не было подписано никаких соглашений. Он напомнил, что Ереван и Москва имеют взаимные обязательства в сфере безопасности. Они касаются размещения группировки войск, а также функционирования региональной противовоздушной системы обороны.

Никол Пашинян подаст в отставку в апреле.

Фото: Facebook/Никол Пашинян