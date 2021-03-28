Ранее премьер-министр заявлял, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле. Об этом он заявил на встрече с жителями села Арагац. Пашинян сделает такой шаг для проведения внеочередных парламентских выборов, сообщает РБК.

Согласно законодательству Армении, выборы назначат, если парламент дважды не изберет премьера после отставки действующего главы. Тогда Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.

Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра. Премьер-министр Армении Никол Пашинян для РБК

Ранее Парламент Армении отменил военное положение.

Видео: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան



