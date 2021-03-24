Парламент Армении отменил военное положение. Законодатели отменили режим, введенный по стране в конце сентября прошлого года из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Трансляцию заседания в прямом эфире вели местные телеканалы.
За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято.
Арарат Мирзоян, армянский депутат
Известно, что за принятие проекта, предложенного оппозиционными движениями
"Процветающая Армения" и "Светлая Армения" проголосовали 118 депутатов, против выступил один человек и еще один воздержался.
Напомним, что отмена военного положения нужна Еревану для проведения внеочередных выборов. Согласно местному законодательству, парламентские выборы будут назначены в том случае, если законодатели не смогут дважды выбрать премьер-министра после отставки действующего главы правительства.
Пашинян заявил, что не уедет из Армении.
Видео: YouTube / Parliament of Armenia
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