"За" предложение отдали голоса 118 депутатов.

Парламент Армении отменил военное положение. Законодатели отменили режим, введенный по стране в конце сентября прошлого года из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Трансляцию заседания в прямом эфире вели местные телеканалы.

За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято. Арарат Мирзоян, армянский депутат

Известно, что за принятие проекта, предложенного оппозиционными движениями

"Процветающая Армения" и "Светлая Армения" проголосовали 118 депутатов, против выступил один человек и еще один воздержался.

Напомним, что отмена военного положения нужна Еревану для проведения внеочередных выборов. Согласно местному законодательству, парламентские выборы будут назначены в том случае, если законодатели не смогут дважды выбрать премьер-министра после отставки действующего главы правительства.

Пашинян заявил, что не уедет из Армении.

Видео: YouTube / Parliament of Armenia