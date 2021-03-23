В Армении 24 марта отменят военное положение

Спикер парламента Армении сообщил, что 24 марта в стране отменят военное положение. Об этом на заседании парламента сообщил Арарат Мирзоян. Депутат рассказал, что большинство нижней палаты законодательного органа из блока "Мой шаг" в среду выступит за отмену режима, введенного в конце сентября прошлого года из-за ситуации в Нагорном Карабахе.
Мы продемонстрируем знак доброй воли, особенно если учесть, что есть политическая договоренность о проведении досрочных выборов, которые не могут состояться во время военного положения.
Арарат Мирзоян, армянский депутат
Пашинян заявил, что Армения приобрела у РФ Су-30 без ракет.
Видео: YouTube / Parliament of Armenia
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