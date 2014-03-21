По его словам, ответственность за это несут предыдущие армянские власти.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения приобрела у РФ Су-30 без ракет. Об этом он говорил во время встречи с жителями Арагацотнской области.

Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По его словам, ответственность за это несут предыдущие армянские власти. Пашинян задался вопросом — почему за 26 лет независимости Армении так и не было закуплено боевой истребительной авиации.

Ранее Пашинян заявил, что не уедет из Армении.

Видео: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան