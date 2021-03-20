Пашинян заявил, что не уедет из Армении

Глава правительства прокомментировал призыв покинуть страну.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не уедет из страны. Слова чиновника привели в материале журналисты издания "Sputnik Армения". Они уточнили, что так глава местного правительства прокомментировал призыв экс-президента Тера-Петросяна о том, что государство заинтересовано в немедленной отставке Пашиняна. Спикер не исключил предоставление ему правовых гарантий неприкосновенности и временной эмиграции.

Разве я похож на человека, который может сбежать? Если народ решит, что должен расстрелять меня, я послушно встану у стены. Пусть никто не думает, что я сбегу от принятого народом решения. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

В СМИ уточнили, что заявление чиновник сделал во время общения с жителями Арагацотнской области. Пашинян напомнил, что Тер-Петросян за свою профессиональную карьеру дважды "демонстрировал прекрасные примеры бегства".

Пашинян сохранит пост премьера до парламентских выборов.

Видео: FB / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան