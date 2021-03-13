В дипломатическое ведомство может приехать Никол Пашинян.

Полиция оцепила здание МИД Армении из-за протестов. Об этом сообщили местные журналисты. В СМИ уточнили, что в Ереване проходят массовые акции протеста, связанные с планируемым визитом к дипломатам премьер-министра Никола Пашиняна.

Мы встретим его перед зданием министерства иностранных дел, чтобы еще раз озвучить наше требование – "Армения без Никола". сообщение на Facebook-аккаунте "Движения спасения родины"

Напомним, что политические оппозиционеры главы правительства призвали сторонников собраться 13 марта около здания дипломатического ведомства. Кризис разгорелся в стране после заявления Пашиняна о том, что "Искандеры" российского производства не выполнили свою работу в Нагорном Карабахе. Слова политика высмеял заместитель начальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян. Это заставило премьер-министр отправить оппонента в отставку. Следом за ним места лишился его руководитель Оник Гаспарян. Вооруженные силы потребовали отставки самого премьера. Это заявление политик назвал попыткой государственного переворота.

Глава Генштаба ВС Армении назвал заявление Пашиняна о его отставке антиконституционным.

Видео: Telegram/Sputnik Армения, Youtube/Novosti-Armenia