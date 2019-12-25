Глава Генштаба ВС Армении назвал заявление Пашиняна о его отставке антиконституционным

Оник Гаспарян обратится с заявлением в административный суд.

Глава Генштаба Вооруженных сил Армении назвал заявление Никола Пашиняна об отставке Гаспаряна антиконституционным. Оник Гаспарян считает, что премьер-министр выступил с незаконным постановлением, поэтому по данному поводу военный обратится в административный суд. Соответствующее выступление Гаспаряна процитировала пресс-служба Генштаба.

Заявление премьера о признании меня освобожденным от должности главы Генштаба ВС опубликовано на официальном сайте правительства. Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление, и весь процесс увольнения неконституционы. Оник Гаспарян, глава Гентшаба Армении

Гаспарян уверен, что возникший в стране политический кризис может быть решен исключительно за счет отставки главы местного правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов.

Эксперт прокомментировал реакцию Анкары на события в Армении.

Фото: Pixabay.com