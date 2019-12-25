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Глава Генштаба ВС Армении назвал заявление Пашиняна о его отставке антиконституционным
Сегодня, 12:10
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lesjasap

Глава Генштаба ВС Армении назвал заявление Пашиняна о его отставке антиконституционным

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Оник Гаспарян обратится с заявлением в административный суд.

Глава Генштаба Вооруженных сил Армении назвал заявление Никола Пашиняна об отставке Гаспаряна антиконституционным. Оник Гаспарян считает, что премьер-министр выступил с незаконным постановлением, поэтому по данному поводу военный обратится в административный суд. Соответствующее выступление Гаспаряна процитировала пресс-служба Генштаба.

Заявление премьера о признании меня освобожденным от должности главы Генштаба ВС опубликовано на официальном сайте правительства. Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление, и весь процесс увольнения неконституционы.

Оник Гаспарян, глава Гентшаба Армении

Гаспарян уверен, что возникший в стране политический кризис может быть решен исключительно за счет отставки главы местного правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов. 

Эксперт прокомментировал реакцию Анкары на события в Армении.

Фото: Pixabay.com

Теги: генштаб, конституция, никол пашинян, оник гаспарян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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