Премьер Армении заявил об отставке главы Генштаба республики

Накануне президент Армен Саркисян встречался с главой Генерального штаба вооружённых сил.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отставке главы Генштаба республики Оника Гаспаряна. Причина в том, что президент республики Армен Саркисян не подписал проект указа, представленный главой кабинета министров по данному вопросу. При этом он и не обратился в Конституционный суд в сроки, установленные законодательством.

С 10 марта 2021 года начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян считается освобожденным от занимаемой должности. цитата из сообщения пресс-службы Никола Пашиняна

Отметим, что накануне президент Армен Саркисян встречался с главой Генерального штаба вооружённых сил.

Ранее у здания парламента Армении начались столкновения протестующих и полиции.

Фото: pixabay.com