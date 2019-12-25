Премьер Армении заявил об отставке главы Генштаба республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отставке главы Генштаба республики Оника Гаспаряна. Причина в том, что президент республики Армен Саркисян не подписал проект указа, представленный главой кабинета министров по данному вопросу. При этом он и не обратился в Конституционный суд в сроки, установленные законодательством.
С 10 марта 2021 года начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян считается освобожденным от занимаемой должности.
цитата из сообщения пресс-службы Никола Пашиняна
Отметим, что накануне президент Армен Саркисян встречался с главой Генерального штаба вооружённых сил.
Ранее у здания парламента Армении начались столкновения протестующих и полиции.
Фото: pixabay.com
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