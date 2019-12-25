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Премьер Армении заявил об отставке главы Генштаба республики
Сегодня, 8:48
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matveyvn

Премьер Армении заявил об отставке главы Генштаба республики

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Накануне президент Армен Саркисян встречался с главой Генерального штаба вооружённых сил.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отставке главы Генштаба республики Оника Гаспаряна. Причина в том, что президент республики Армен Саркисян не подписал проект указа, представленный главой кабинета министров по данному вопросу. При этом он и не обратился в Конституционный суд в сроки, установленные законодательством.

С 10 марта 2021 года начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян считается освобожденным от занимаемой должности.

цитата из сообщения пресс-службы Никола Пашиняна

Отметим, что накануне президент Армен Саркисян встречался с главой Генерального штаба вооружённых сил.

Ранее у здания парламента Армении начались столкновения протестующих и полиции.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, генштаб, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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