У здания парламента Армении начались столкновения протестующих и полиции

Перекрыть входы и выходы парламента предложил единый кандидат от оппозиционного "Движения за спасение отечества" Вазген Манукян.

В Армении противники премьер-министра страны Никола Пашиняна попытались заблокировать здание парламента в Ереване, произошли столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщили "Sputnik Армения" и ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов.

Перекрыть входы и выходы парламента предложил единый кандидат от оппозиционного "Движения за спасение отечества" Вазген Манукян. После того, как демонстранты начали претворять план в жизнь, начались столкновения с полицией. Уже задержаны некоторые митингующие. Силовики также выставили кордоны на входе в парламент.

Координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян уточнил, что оппозиция не собирается врываться в парламент, и попросил не поддаваться на провокации.

Армянская оппозиция потребовала от Никола Пашиняна уйти в отставку 8 февраля. Его обвинили в предательстве народа из-за подписанного 10 ноября 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном после конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее Пашинян и глава парламентской оппозиции провели переговоры о проведении досрочных выборов.

Видео: Youtube/pik tub