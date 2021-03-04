Пашинян и глава парламентской оппозиции провели переговоры о проведении досрочных выборов

Пока никаких договорённостей нет, однако консультации продолжаются.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава парламентской оппозиции, оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян провели переговоры о проведении досрочных выборов. Об этом рассказал сам парламентарий.

Я предложил рассмотреть вопрос начальника Генштаба ВС после проведения внеочередных выборов. Эдмон Марукян, глава оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения"

По его словам, пока никаких договорённостей нет, однако консультации продолжаются. Марукян подчеркнул, что для выхода из кризиса Армении необходимо провести досрочные парламентские выборы.

Ранее мы писали, что митинг оппозиции у здания парламента в Ереване завершился без происшествий.

Видео: Facebook/Edmon Marukyan