Митинг оппозиции у здания парламента в Ереване завершился без происшествий. Об этом сообщает ТАСС.
Собравшиеся выступали за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Будем работать с людьми в областях Армении и доносить информацию.
Гегам Манюкян, организатор митинга
Он отметил, что следующий протестный митинг намечен на субботу. Неофициальный данные говорят о том, что в акции протеста приняло участие около семи тысяч человек.
В связи с тем, что Пашинян приехал в парламент, на улицы были стянуты внушительные силы полиции.
Ранее вице-спикер парламента Армении предложил министрам ответить на вопросы народа на митинге.
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