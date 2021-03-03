Пашинян приехал в парламент, на улицы были стянуты внушительные силы полиции.

Митинг оппозиции у здания парламента в Ереване завершился без происшествий. Об этом сообщает ТАСС.

Собравшиеся выступали за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Будем работать с людьми в областях Армении и доносить информацию. Гегам Манюкян, организатор митинга

Он отметил, что следующий протестный митинг намечен на субботу. Неофициальный данные говорят о том, что в акции протеста приняло участие около семи тысяч человек.

В связи с тем, что Пашинян приехал в парламент, на улицы были стянуты внушительные силы полиции.

Ранее вице-спикер парламента Армении предложил министрам ответить на вопросы народа на митинге.