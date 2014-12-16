Вице-спикер парламента Армении предложил министрам ответить на вопросы народа на митинге

Вице-спикер парламента Армении Ваге Эффиаджян, член фракци и"Процветающая Армения", предложил министрам ответить на вопросы народа на митинге. После этого он покинул здание парламента и отправился на протестную акцию.
По его словам, члены кабмина пришли в парламент, чтобы ответить на вопросы депутатов.
Зачем? Выйдите на улицу и ответьте на вопросы народа, который собрался у Национального собрания.
Ваге Эффиаджян, вице-спикер парламента Армении
По его словам, у протестующих есть вопросы о военнопленных, беженцах, экономике и о "потерянной Родине".
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Фото: pixabay.com
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