Вице-спикер парламента Армении предложил министрам ответить на вопросы народа на митинге

У протестующих есть вопросы о военнопленных, беженцах, экономике и о "потерянной Родине".

Вице-спикер парламента Армении Ваге Эффиаджян, член фракци и"Процветающая Армения", предложил министрам ответить на вопросы народа на митинге. После этого он покинул здание парламента и отправился на протестную акцию.

По его словам, члены кабмина пришли в парламент, чтобы ответить на вопросы депутатов.

Зачем? Выйдите на улицу и ответьте на вопросы народа, который собрался у Национального собрания. Ваге Эффиаджян, вице-спикер парламента Армении

По его словам, у протестующих есть вопросы о военнопленных, беженцах, экономике и о "потерянной Родине".

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