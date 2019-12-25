Исмаил Демир рассказал о планах Анкары по закупке российских ЗРК.

Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400. Об этом в эфире местного телеканала NTV рассказал руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Чиновник подтвердил, что власти страны не исключают новой закупки у российского производителя зенитных ракетных систем, несмотря на давление, которое на Анкару оказывают в Вашингтоне.

Наша работа по второму полку систем С-400 продолжается. Исмаил Демир, представитель Минобороны Турции

Напомним, что Анкара не зафиксировала для себя последствий после введения США против себя санкций. Ограничения Вашингтон ввел из-за сделки Турции с Россией по закупке С-400.

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