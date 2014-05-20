Глава Турции напомнил, что правительство должен выбирать народ, а не армия.

Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию в Армении. Об этом президент Турции сообщил местным журналистам. По мнению политика, народ должен определять вопрос необходимости смены правительства, а не армия. Спикер добавил, что в Анкаре выступают против государственных переворотов.

Мы против любых переворотов. Когда армия вмешивается в политику, это неприемлемо. Если нужно будет менять правительство, то пусть это сделает армянский народ, эту работу нужно оставить ему. Армянский народ устал от руководства. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что на территории Армении зафиксирован внутренний политический кризис. Он вызван заявлением Никола Пашиняна о том, что российские "Искандеры" не были исправны во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Замначальника Генштаба страны высмеял слова премьер-министра. После этого военнослужащего отправили в отставку. Пашинян намерен также уволить главу Генштаба. В свою очередь армия требует отставки самого главы армянского правительства.

Эксперт прокомментировал реакцию Анкары на события в Армении.

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