Эксперт прокомментировал реакцию Анкары на события в Армении

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" назвали реакцию Турции на события в Армении "интересной". В Ереване проходят акции сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу решительно осудил действия армянских военных и обвинил их в "попытке государственного переворота". Эксперты отметили, что такие слова от "исторического врага" лишь добавят симпатии к военным в Армении. Скорее всего, турки уже не верят в будущее Пашиняна на посту и хотят затруднить будущим армянским властям получить международное признание.
Бывший глава Генштаба Армении Оник Гаспарян вместе с другими чиновниками потребовал отставки главы правительства. По мнению Никола Пашиняна, такое заявление является попыткой военного переворота в Армении.
Фото: Facebook/Nikol Pashinyan
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