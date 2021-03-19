Ален Симонян заявил о плане по проведению парламентских выборов.

Премьер-министр Никол Пашинян сохранит пост премьера до парламентских выборов. Об этом журналистам 19 марта сообщил вице-спикер местного парламента Ален Симонян. Ранее глава кабинета министров анонсировал проведение 20 июня внеочередных выборов в законодательный орган страны.

Других сценариев не обсуждалось. Да, премьер-министр Пашинян будет временно исполняющим обязанности премьера и в предвыборный период. Ален Симонян, вице-спикер парламента Армении

Согласно законам Армении, внеочередные выборы могут проводиться не ранее, чем через 30 дней после роспуска действующего Национального собрания и не позже, чем через 45 дней после этого события. Парламент может быть распущен после того, как депутаты дважды не смогут избрать нового главу правительства после отставки предыдущего. В этом случае действующий премьер-министр продолжит исполнять свои обязанности по формированию нового правительства.

В оппозиции назвали условие для проведения досрочных выборов в Армении 20 июня.

Видео: FB / Alen Simonyan