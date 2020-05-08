Подрались представители правящей партии и оппозиционеры.

Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении. Ролик выложен на YouTube-платформе. Известно, что неприятный инцидент произошел 29 апреля. Участниками потасовки стали представители оппозиционной партии "Просвещенная Армения", которой руководит Эдмон Марукян,а также сторонники альянса "Мой шаг", который возглавляет премьер-министр страны Никол Пашинян.

Напомним, что драка возникла после того, как депутаты начали оскорблять друг друга. Из-за произошедшего спикер местного парламента Арарат Мирзоян вынужденно объявил перерыв в заседании. Позже вице-спикер парламента Ален Симонян рассказал о том, что на него напали представители организации "Адеквад".Подробностей о причинах конфликта обе стороны решили не раскрывать общественности.

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Фото и видео: Youtube/Ազատություն