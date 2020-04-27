Судно активно искали последние 20 лет.

В Черном море нашли теплоход "Армения", который немцы затопили в 1941 году. О находке сообщили в "Русском географическом обществе".

Сообщается, что затонувшее судно нашли в 15 милях от берега Крыма — на глубине полтора километра.

Добавим, что потопление "Армении" 7 ноября 1941 считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории. Историки считают, что на корабле было от шести до десяти тысяч врачей. Среди них были беженцы, врачи и раненые. Их обстреливала немецкая авиация, корабль пошёл ко дну через четыре минуты.

Судно активно искали последние 20 лет. Поисками занималось министерство обороны России.

Ранее метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.

Видео: YouTube / ЦПИ РГО