Также он направил поздравительные письма лидерам и народам Великобритании, США и Франции.

Президент России Владимир Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне. Он направил лидерам и гражданам этих стран поздравительные послания, о чём сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравление от Владимира Путина получили граждане Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

Президент России отметил, что нынешние поколения должны хранить память о тех, кто ценой жертв отстоял свободу родной земли — он назвал это священным долгом. Путин призвал ценить, окружить заботой и любовью ветеранов Великой Отечественной войны.

Также Владимир Путин направил поздравительные письма лидерам и народам Великобритании, США и Франции.

Ранее Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну.