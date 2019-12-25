Он не находит оправдания для тех, кто пытается переписать историю.

Владимир Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну. Об этом президент страны заявил в интервью журналистам телерадиокомпании "МИР". Глава государства заметил, что не существует оправдания тем, кто пытается переписать историю Второй мировой войны под себя, а также возложить вину за боевые действия на Советский Союз.

Политик напомнил, что во время Второй мировой войны СССР потерял 27 миллионов граждан. В интервью политик напомнил, что россияне обладают такой чертой как "неумение жалеть себя".

Перед моими глазами стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, как подвиг десантников Псковской дивизии прокомментировал лидер РФ

Путин уверен, что в крови у народов России не жалеть себя, если этого требуют внешние обстоятельства.

Напомним, что в январе сейм Польши принял резолюцию. В документе парламентарии возложили вину за Вторую мировую войну в равной степени на Германию и СССР. Они назвали советские войска, которые освобождали Польшу в 1944-1945 годах, оккупационными силами.

Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России.