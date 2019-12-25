Предвыборная кампания начинается за 45 дней до выборов.

В оппозиции назвали условие для проведения досрочных выборов в Армении 20 июня. С заявлением выступил лидер парламентской оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, пишет ТАСС.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы голосование могло состоятся — этого, заявил Марукян, требует Конституция.

Надо учесть, что после его первой отставки парламент в течение двух недель не должен избрать нового премьера. Эдмон Марукян, лидер парламентской оппозиционной фракции "Просвещенная Армения"

Причина в том, что предвыборная кампания начинается за 45 дней до выборов.

Также проведения внеочередных выборов следует отменить военное положение в Армении.

Ранее Алиев заявил о начале переговоров по открытию транспортных коммуникаций с Арменией.