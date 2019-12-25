В оппозиции назвали условие для проведения досрочных выборов в Армении 20 июня. С заявлением выступил лидер парламентской оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, пишет ТАСС.
По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы голосование могло состоятся — этого, заявил Марукян, требует Конституция.
Надо учесть, что после его первой отставки парламент в течение двух недель не должен избрать нового премьера.
Эдмон Марукян, лидер парламентской оппозиционной фракции "Просвещенная Армения"
Причина в том, что предвыборная кампания начинается за 45 дней до выборов.
Также проведения внеочередных выборов следует отменить военное положение в Армении.
Ранее Алиев заявил о начале переговоров по открытию транспортных коммуникаций с Арменией.
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