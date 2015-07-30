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Алиев заявил о начале переговоров по открытию транспортных коммуникаций с Арменией

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Открытие коммуникаций является частью трехстороннего заявления.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о начале переговоров по открытию транспортных коммуникаций с Арменией. Об этом он рассказал во время разговора с главой ОБСЕ Анн Линде, которая вместе с делегацией прибыла с визитом в Ереван.

Алиев напомнил, что открытие коммуникаций является частью трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении.

Это может стать поворотной точкой, для того чтобы полностью закрыть страницу войны.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Ранее мы писали, что в Азербайджане начались оперативно-тактические учения с участием 10 тысяч военных.

Видео: YouTube / presidentaz

Теги: азербайджан, алиев, армения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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