Открытие коммуникаций является частью трехстороннего заявления.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о начале переговоров по открытию транспортных коммуникаций с Арменией. Об этом он рассказал во время разговора с главой ОБСЕ Анн Линде, которая вместе с делегацией прибыла с визитом в Ереван.

Алиев напомнил, что открытие коммуникаций является частью трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении.

Это может стать поворотной точкой, для того чтобы полностью закрыть страницу войны. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Ранее мы писали, что в Азербайджане начались оперативно-тактические учения с участием 10 тысяч военных.

Видео: YouTube / presidentaz