Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о начале переговоров по открытию транспортных коммуникаций с Арменией. Об этом он рассказал во время разговора с главой ОБСЕ Анн Линде, которая вместе с делегацией прибыла с визитом в Ереван.
Алиев напомнил, что открытие коммуникаций является частью трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении.
Это может стать поворотной точкой, для того чтобы полностью закрыть страницу войны.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Ранее мы писали, что в Азербайджане начались оперативно-тактические учения с участием 10 тысяч военных.
Видео: YouTube / presidentaz
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