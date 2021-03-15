Учения продут в горно-лесистой местности со сложным рельефом.

В Азербайджане начались оперативно-тактические учения с участием 10 тысяч военных. Об этом рассказали в министерстве обороны страны.

В учениях задействуют около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок. Также будут привлечены реактивные системы залпового огня и минометы.

В учениях задействуют до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Известно, что учения продут в горно-лесистой местности со сложным рельефом.

Ранее Алиев назвал заявление Пашиняна об "Искандерах" анекдотичным.

Видео: Youtube/Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi