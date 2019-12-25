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Пашинян заявил, что в ходе боевых действий в Карабахе погибли порядка 4 тыс. армян
Сегодня, 14:39
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lesjasap

Пашинян заявил, что в ходе боевых действий в Карабахе погибли порядка 4 тыс. армян

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Парламент Армении почтил жертв минутой молчания.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли порядка 4 тысяч военнослужащих Еревана. Об этом чиновник заявил местным депутатам в рамках выступления в парламенте.

На сегодняшний день у нас есть 3 621 погибший, чьи имена нам известны, а число пропавших без вести - 321. Останки еще 201 военнослужащего находятся в процессе идентификации. Еще 100 тел идентифицированы, однако родственники по той или иной причине отказываются забрать останки.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава кабинета министров предложил собравшимся почтить минутой молчания жертв трагедии, произошедшей Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

Пашинян заявил, что основой безопасности Армении является военный союз с Россией.

Фото: YouTube/Parliament of Armenia

Теги: армения, нагорный карабах, никол пашинян
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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