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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Сегодня, 14:32
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lesjasap

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

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Президент РФ и премьер Армении провели телефонный разговор.

Глава России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. По инициативе Еревана между политиками состоялся телефонный разговор. Обе стороны констатировали стабилизацию обстановки в регионе во многом благодаря действиям российских миротворцев.

Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной.

пресс-служба Кремля

Путин и Пашинян затронули вопрос двустороннего сотрудничества между РФ и Арменией. В частности, обсуждался вопрос взаимодействия в энергетической сфере. Также Никол Пашинян рассказал коллеге о внутриполитической ситуации в Армении в связи с проведением в стране внеочередных парламентских выборов. Они должны состояться в июне текущего года.

В Армении почтили память жертв геноцида армян.

Фото: Kremlin.ru

Теги: армения, владимир путин, нагорный карабах, никол пашинян
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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