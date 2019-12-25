Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Глава России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. По инициативе Еревана между политиками состоялся телефонный разговор. Обе стороны констатировали стабилизацию обстановки в регионе во многом благодаря действиям российских миротворцев.
Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной.
пресс-служба Кремля
Путин и Пашинян затронули вопрос двустороннего сотрудничества между РФ и Арменией. В частности, обсуждался вопрос взаимодействия в энергетической сфере. Также Никол Пашинян рассказал коллеге о внутриполитической ситуации в Армении в связи с проведением в стране внеочередных парламентских выборов. Они должны состояться в июне текущего года.
В Армении почтили память жертв геноцида армян.
Фото: Kremlin.ru
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