Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент РФ и премьер Армении провели телефонный разговор.

Глава России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. По инициативе Еревана между политиками состоялся телефонный разговор. Обе стороны констатировали стабилизацию обстановки в регионе во многом благодаря действиям российских миротворцев.

Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. пресс-служба Кремля

Путин и Пашинян затронули вопрос двустороннего сотрудничества между РФ и Арменией. В частности, обсуждался вопрос взаимодействия в энергетической сфере. Также Никол Пашинян рассказал коллеге о внутриполитической ситуации в Армении в связи с проведением в стране внеочередных парламентских выборов. Они должны состояться в июне текущего года.

В Армении почтили память жертв геноцида армян.

Фото: Kremlin.ru