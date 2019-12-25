В Армении почтили память жертв геноцида армян

Жертв трагедии 24 апреля вспоминают армяне по всему миру.

Председатель Сената Франции Жерар Ларше почтил в Ереване память жертв геноцида армян вместе с руководством Еревана. Чиновники, политики и общественные деятели возложили цветы к огню Мемориала памяти жертв в Османской империи. На местных телеканалах ведется прямая трансляция из "Цицернакаберда" ("Крепости ласточки"). Известно, что церемонию посетили премьер-министр Никол Пашинян, президент Армен Саркисян и председатель парламента Арарат Мирзоян. Они провели минуту молчания, после чего возложили венки к огню.

Преклоняюсь перед памятью наших павших жертвой геноцида святых мучеников. Как президент республики хочу с уверенностью сказать, что общими силами мы достигнем реализации наших национальных целей и превратим Армению в страну нашей мечты. Армен Саркисян, президент Амрении

Во время выступления на мероприятии Никол Пашинян заявил, что Ереван никогда не поставит под сомнение факт геноцида армян.Он призвал осудить трагедию и признать ее ради того, чтобы остановить новые злодеяния по отношению к народу.

Напомним, что 24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В 1915 году в этот день началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Армяне, проживающие в Османской империи, лишились исторической родины. Геноцидом армян Ереван называет массовую депортацию и истребление населения в годы Первой мировой войны.

В МИД Армении заявили, что признание геноцида армян необходимо для их безопасности.

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