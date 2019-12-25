В Карабахе подорвался грузовик с российскими миротворцами

Пострадали два человека.

В Нагорном Карабахе на мине подорвался грузовик с российскими миротворцами на борту. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу госслужбы по ЧС МВД Карабаха.

Инцидент произошел 25 апреля. Сообщается, что машина подорвалась на противотанковой мине. По данным СМИ, двое военнослужащих получили ранения. В настоящее время они проходят лечение в медучреждении, их жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе также сообщили, что в связи с этим инцидентом в Нагорном Карабахе будут прекращена процедура поисков останков погибших во время военного конфликта. В ведомстве отметили, что они должны были состояться в районе Физули.

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