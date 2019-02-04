Нагорный Карабах признал русский официальным языком

Теперь официальными языками республики теперь считаются "литературный армянский и русский".

Предполагается, что повышение статуса русского языка создаст условия для более глубокого сотрудничества с Россией во всех сферах. За документ проголосовали 27 депутатов, двое воздержались, еще двое не участвовали в заседании, сообщает "Sputnik Армения".

Учитывая, что для множества арцахцев вторым языком общения является русский, считают важным переоценку отношений нового уровня". авторы изменения закона "О языке"

О признании русского языка одним из официальных языков в самопровозглашенной НКР стало известно в конце февраля. Документ был одобрен и подписан лидером Нагорно-Карабахской республики Араиком Арутюняном.

Также уточняется, что в будущем в Нагорном Карабахе будут поощрять публикацию изданий на русском и армянском языках, включая различные справочники и научную литературу.

Ранее мы сообщали, что Парламент Армении отменил военное положение.

Фото: armeniasputnik.am